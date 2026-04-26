「心理学」という学問はどのように発展したのか？ 哲学から生まれ、科学へと発展 「心とは何も書かれていない書板のようなもの」と説いたのは、古代ギリシャの哲学者アリストテレスでした。また、17世紀になってフランスの哲学者デカルトは、「人間の心には物事を知覚する力が備わっている」としました。 科学的に分析する「心理学」が生まれたのは１８７９年。実験心理学の父と呼ばれるドイツのヴントが大学で実験心理学演