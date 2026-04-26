龍神や蛇神を祀る意味が日本各地の神社によって違う理由 龍や蛇も神様なの？ 龍神や蛇へび神がみを祀まつったという神社が日本の各地にあります。しかし、その意味は神社によって異なるので注意がいります。神奈川県の江の島に鎮座する江ノ島神社に伝わる『江島縁起』によると、昔、この地には頭が５つある龍がいて、猛威をふるっていたそうです。そこに美しい天女が現れ五頭龍を諭したところ、天女に恋した五頭龍は行為を改め