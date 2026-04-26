知れば知るほど怖くなる「内臓脂肪のリスク」と「隠れメタボ」の関係とは 男性は内臓脂肪型が多いので注意 体につく２種類の体脂肪……皮下脂肪と内臓脂肪。このうち増え過ぎると問題になるのは内臓脂肪のほうです。内臓脂肪は皮下脂肪より活性度が高く、脂肪細胞からさまざまな物質を分泌して体に影響を与えるからです。 このことから、肥満の人の中でも内臓脂肪型の肥満の人はリスクが高いと言えます。この内臓脂肪型の肥