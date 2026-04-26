◆米大リーグブルージェイズ５―３ガーディアンズ（２５日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手が「４番・三塁」で先発。０―１で迎えた４回に、バックスクリーン２階席へ２試合連続となる５号同点ソロを放つと、６回無死二塁から左前打を放って勝ち越し機に絡み、今季７度目のマルチ安打を記録。７回は無死満塁で押し出し四球を選ぶなど３打数２安打２打点２得点１四球１三振