【写真】「種まく人」「浜辺の漁船」…ゴッホの名作をおさらい名画は常に「主役」である世界に名画は数あれど、日本で特に有名な作品といえばフィンセント・ファン・ゴッホの「ひまわり」である。1987年3月末、世界に衝撃を与えた記録的高値での落札。同年4月9日には、その購入者が日本の損保大手・安田火災（現在の損保ジャパン）だったことが判明し、国内外でさまざまな議論が沸き起こった。一方で、一連の騒動は日本におけ