試合後に手荒い祝福を受ける、5号ソロを放ったブルージェイズ・岡本＝トロント（共同）【トロント共同】米大リーグは25日、各地で行われ、ブルージェイズの岡本はトロントでのガーディアンズ戦に「4番・三塁」で出場し、四回に2試合連続本塁打の5号ソロを放つなど3打数2安打2打点だった。チームは5―3で勝った。カブスの鈴木はドジャース戦に「5番・右翼」で出場し、相手先発の佐々木から二回に2試合ぶりの本塁打となる4号ソロ