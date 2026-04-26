痛風は生活習慣と深く関わる疾患であり、日々の積み重ねが発作の予防につながります。食事や運動、体重管理といった基本的な取り組みを見直すことで、尿酸値のコントロールが可能になります。本章では、無理なく続けられる具体的な予防習慣を紹介し、再発リスクを減らすためのポイントを解説します。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会