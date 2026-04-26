片頭痛は適切な治療によって管理できる疾患ですが、受診すべきタイミングを見極めることも大切です。見逃してはならない危険なサインや、専門医療機関で受けられる治療の選択肢について知っておくことで、重症化を防ぎ、生活の質を守ることができます。本章では、受診の目安と治療方針の全体像をご説明します。 監修医師：田頭 秀悟（たがしゅうオンラインクリニック） 鳥取大学医学部卒業。「たがしゅうオンラインクリニック