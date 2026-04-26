フェニックス・サンズ vs オクラホマシティ・サンダー 日付：2026年4月26日（日） 開催地：PHXアリーナ（Phoenix） 最終スコア：フェニックス・サンズ 109 - 121 オクラホマシティ・サンダー NBAのフェニックス・サンズ対オクラホマシティ・サンダーがPHXアリーナ（Phoenix）で行われた。 第1クォーターはオクラホマシティ・サンダーがリードし28-33で終了する。