「BCNランキング」2026年4月13日〜19日の日次集計データ・大阪圏（大阪府・京都府・兵庫県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位AQUOS sense10 SH-M33 6GB+128GB（シャープ）2位A5 5G(au)（OPPO）3位Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）4位AQUOS sense10 SH-M33 8GB+256GB（シャープ）5位Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）6位AQUOS wish5 SH-52F（シャ