セルティックに所属する日本代表FW前田大然が、2ゴールを記録した。セルティックはスコティッシュ・プレミアシップ第34節でフォルカークと対戦。前田は30分、十八番の猛烈プレスで相手DFからボールを刈り取り、そのまま先制点を記録。2−1で迎えた83分には、右からのグラウンダークロスに合わせてゴール右下へ流し込み、3−1の勝利に貢献した。昨シーズンの活躍から一転して今季ゴール数が伸び悩んだ前田だが、FIFAワールド