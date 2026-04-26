2026年4月23日、韓国メディア・韓国経済は「ソウルと釜山（プサン）の宿泊、交通、外食の物価を世界の主要な観光都市と比較した結果、『韓国の観光物価は高い』という認識は実際のデータとかなりの隔たりがあることが分かった」と伝えた。観光産業の調査会社「ヤノルジャリサーチ」が韓国の観光都市の価格競争力を分析し、報告書にまとめた。個別旅行の実際の物価だけでなく、各国のマクロ経済指標も含めて総合的に分析すると、韓