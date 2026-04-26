阪神のクリーンアップ、3番・森下翔太選手、4番・佐藤輝明選手、5番・大山悠輔選手が今季も目覚ましい活躍を見せています。阪神はここまで今季全23試合、この3選手の打順を固定し起用。チームの得点源となる不動のオーダーとなっています。そして、その全3選手が今季ここまでセ・リーグトップクラスの打撃成績を残していることが注目されています。なかでも打点ランキングはセ・リーグでワンツースリー。1位が佐藤選手で22打点、2