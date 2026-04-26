「遠野昔ばなし祭り」で語る内田律子さん＝2月、岩手県遠野市民俗学者柳田国男の「遠野物語」で知られる岩手県遠野市で、昔話を伝える「語り部」10人が一気にデビューした。「民話のふるさと」の観光資源としても親しまれるが、高齢化により担い手が減少。危機感を持った地元の関係者が約2年間にわたり育成講座や研修を行い、40〜70代の新人が加わった。「方言の昔話を後世に残したい」と意気込む。（共同通信＝鶴田智）「むか