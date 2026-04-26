【SVリーグ】女子CS決勝 SAGA久光 3−2 大阪マーヴェラス（4月25日）【映像】異様に鋭く曲がった魔球サーブ女子バレーの頂上決戦で、物理の法則を無視したかのような“魔球”サーブが放たれた。ネットを越えた瞬間に異様な変化を見せ、守備のスペシャリストさえも手が出せなかった一撃に、放送席の実況も思わず「入ってるぅ！！」と声を上げた。大同生命SVリーグ女子のチャンピオンシップ（CS）ファイナル。先に2勝したチーム