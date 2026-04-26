「ドジャース−カブス」（２５日、ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手が先発マウンドに上がり、二回にカブス・鈴木誠也外野手に先制ソロを被弾した。いきなり初球を投じた後にピッチコムの異常が発生。やや間があいた中で３球目のフォーシームをきれいに右前へはじき返された。それでも後続を落ちついて併殺打に仕留めるなど３人で初回を立ち上がった。二回は先頭のハップを変化球で追い込み、高めのフォーシームで