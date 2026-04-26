テレビアニメ『プリキュア』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜前8：30）シリーズの新作となる第23作目『名探偵プリキュア！』（たんプリ）第13話が26日、放送された。最終回のような物語の展開で、ラスボスと言える「ウソノワール」が登場すると、ネット上で驚きの声があがっている。【画像】姿が激変したポチタン！最終回のような雰囲気…『たんプリ』場面カット第13話「名探偵VS怪盗」は、商店街のファミレスで、5歳の男