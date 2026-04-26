フリーアナウンサー膳場貴子が26日、TBS系「サンデーモーニング」（日曜午前8時）に出演。米国のイラン攻撃による「ホルムズ海峡危機」について、懸念を示した。膳場は冒頭「今週からゴールデンウィークで、もう連休に入った方々もいらっしゃると聞いていますけど、今年は原油高の影響も出ていると聞いています」とニュースに導入。ホルムズ海峡の封鎖継続による原油高によって、日本国内の観光業に影響が出ている状況を報道した。