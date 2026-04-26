DeNAの中川颯プロ野球で野手顔負けの打撃が話題になっている。DeNAの中川颯投手は25日、本拠地巨人戦の3回途中から2番手で登板。直後の攻撃で今季初打席に立ち、中前打を放った。ネット上では「スイングが強打者のそれ」「二刀流やろか？」などの声が上がった。中川はピンチを抑えた直後の3回裏、先頭打者として打席に。巨人・マタの150キロの外角速球を完璧に捉え、中前打を放った。DAZNベースボール公式Xは「極上のバッテ