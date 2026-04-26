猫ちゃんをぽんぽんする赤ちゃんの姿が微笑ましいと話題です。動画には「坊君のぽんぽん、上手だ」「優しい世界！」等のコメントが寄せられ16万回以上再生されているようです。 【動画：赤ちゃんが猫のおしりをポンポンした結果→優しく受け入れて…ずっと見ていられる『尊い光景』】 とらまるくんと赤ちゃん YouTubeチャンネル「まんまるとらまる」に投稿されたのは、赤ちゃんと猫ちゃん2匹の姿です。とらまるくんのそば