かわいらしい雛飾りに迫りくるトラ猫の脅威とは…？一心不乱に爪とぎ＆甘噛みを繰り返す様子がおもしろすぎると話題で、動画は57万再生を突破。「猫心をくすぐるアイテムなのかもねw」「ガリガリガリガリw 大爆笑w」など、たくさんのコメントが寄せられています。 【動画：人形が飾ってある台座部分で『爪とぎ』を始めた猫…止まらない『全力アタック』】 猫にとってはすべてがおもちゃ Instagramアカウント『rain_enchant