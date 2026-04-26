【スターバックス】が日本上陸30周年を迎え、創業当時のロゴをあしらった「新作グッズ」が登場中。 アニバーサリーをお祝いするグッズはどれも特別感満載です。今回はホールキャップ付きのリユーザブルカップと、キャニスターをご紹介します。 お得に楽しめてエコにもなる！ 【スターバックス】「リユーザブルカップ30YEARS473ml + リユーザブルカップ専用ドリン