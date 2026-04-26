AIアシスタントのGeminiを提供するGoogleが、AIアシスタントのClaudeを開発する競合他社であるAnthropicに、最大400億ドル(約6兆4000億円)を投資することを計画していると報じられました。Google to invest up to $40 billion in AI rival Anthropic | Reutershttps://www.reuters.com/business/google-plans-invest-up-40-billion-anthropic-bloomberg-news-reports-2026-04-24/Google Plans to Invest Up to $40 Billion in Anth