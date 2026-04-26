演歌歌手の松阪ゆうきがこのほど、報知新聞北海道支局を訪れ、新曲「桜の花の木の下で」（３月１１日発売）をＰＲした。通算１０枚目のシングルは、作詞・作曲を手がけた美樹克彦氏の知り合い夫婦の話を元に作られた。先に天国へ旅だった夫の葬儀の際、「苦しいとき、悲しいときこそ笑顔でいてほしい」という生前の夫の言葉を妻が体現する姿に感銘を受けたという。歌詞には「頬笑むことを忘れずにいて欲しい」というフレーズが