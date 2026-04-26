SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（32）が26日までに自身のインスタグラムを更新。担々麺“チュルチュル”の台湾ショットを公開した。「台湾で食べた担々麺店員さんも優しくて美味しかった」とつづり、担々麺を食べている写真などをアップ。ハッシュタグで「台湾」「台北」と添えた。この投稿にフォロワーらからは「とても美しい」「美味しそうですね〜！！」「かわい〜い！」「ゆあちゃん可愛すぎ」「可愛い過ぎる