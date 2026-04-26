日本テレビの森圭介アナウンサー（47）が26日、自身のインスタグラムを更新。25日にスタートした新報道番組「追跡取材newsLOG」（土曜後10・00）の初回放送を終えた思いをつづった。「始まったと思ったら、あっという間に終わった1時間。news LOGの初回の放送が終わりました」とつづった。「番組の立ち上げに関われる喜びに加えて、この番組をどうやって育てていくか、見てくださるみなさんにどう育てていただくかを考え