人気レースクイーンの霧島聖子（34）が25日夜、自身のインスタグラムを更新。セパレートのミニスカ・コスチューム姿を披露した。「SUPERFORMULARd.3オートポリス予選日ありがとうございました！KCMGの予選結果は8号車山下健太選手14位9号車野中誠太選手15位となりました」とレースアンバサダーを務めるチーム「KCMG」の予選成績を報告。セパレートのミニスカ・コスチューム姿の写真をアップし「スタート進行では