モデルでタレントの藤田ニコルが25日、自身のインスタグラムを更新。キャミソールにデニムのコーディネート姿でふっくらしたお腹をかかえたマタニティフォトに反響が寄せられた。【写真】大きなお腹を抱えキャミ×デニムコーデを披露した藤田ニコル「1ヶ月前の私」とつづり、6枚にわたる写真を投稿した藤田。白のチューブトップにシースルーのキャミソールを合わせ、デニムパンツを履いたコーデを披露。これまでも「臨月でもオ