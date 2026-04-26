◇ドイツ1部Eフランクフルト1―1アウクスブルク（2026年4月25日ドイツ・アウクスブルク）アイントラハト・フランクフルトの日本代表MF堂安律(27)が2026年初ゴールとなる今季5点目を決めた。敵地のアウクスブルク戦で0―1の後半開始から出場すると、同21分にペナルティーエリア内、右寄りの位置で左後方からのパスに反応。左足アウトサイドで軽く止めてボールを足元に置き、鋭く右足を振り抜くと、左ポストに当たってゴー