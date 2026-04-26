TWICE（トゥワイス）のMOMO（モモ、29）が、大胆なドレスを披露した。自身のインスタグラムに24日、13枚の動画を含む写真を公開した。真っ赤なキャミソール型ワンピース姿で、白いパンツとブラジャーが透けて見えるシースルー・ワンピースだった。韓国メディアのマイデーリーは25日「ブランド特有の感覚的なデザインが際立つ赤いシースルーのスリップドレスを完璧に着こなし、唯一無二の雰囲気を醸し出した。特に薄い素材感が際立