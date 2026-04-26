■MLBドジャースーカブス（日本時間26日、ドジャー・スタジアム）カブスの鈴木誠也（31）が敵地でのドジャース戦に“5番・右翼”で先発出場。2回の第1打席に佐々木朗希（24）から4号ソロ本塁打を放った。同学年である大谷翔平（31）の目の前の豪快な一発で、10連勝中のチームに貴重な先制点をもたらした。カウント2ストライク、2ボールからの5球目だった。ドジャース先発・佐々木朗希（24）の真ん中高めの速球を捉えた打球は、レ