優勝賞金1000万円。料理人No.1決定戦『CHEF-1グランプリ2026』が26日午後6時30分からABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネットで放送される。『CHEF-1グランプリ2026』もいよいよ大詰め。総勢313人の中からし烈な戦いを勝ち抜いて勝ち上がってきたファイナリスト4人が決勝を戦う。今大会は「日本料理」「フレンチ・イタリアン・スパニッシュ」「中国・アジア料理」「ジャンルレス・フードクリエイターその他」という4つのジャンル別