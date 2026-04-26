フリーアナウンサー高島彩（47）が25日放送されたテレビ朝日系「サタデーステーション」にメインキャスターとして出演。米イスラエルのイラン攻撃による中東情勢の緊迫化を受けた石油などのエネルギー問題をめぐり、政府の対応に注文をつけた。この日、同番組では高騰する燃料費などのためで、シラス漁に影響が出たり、一部の温泉施設などが休業するなど、イラン問題によるエネルギー不足などさまざまな業種を直撃している実態など