湖でお水遊びをするのが大好きだというサモエドさん。ウキウキで出かけたものの、お目当てのお魚がいなかったようで…思った以上にしょんぼりしてしまったのだそう。 まるで小さな子どものような『しょんぼり顔』を見せたサモエドさんを捉えた光景は記事執筆時点で63万回を超えて表示されており、4.2万件のいいねが寄せられることとなりました。 湖で遊ぶのが好きな大型犬→お魚が見つからず… Xアカウント『@bobobon_wa