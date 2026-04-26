日本は翻訳ミステリ大国である。昔から数多くの翻訳ミステリが出版されているのだ。ただしアメリカとイギリスの作品が中心。フランス・ミステリもあるが、数は少し少ない。この三つ以外の国の翻訳ミステリとなると、微々たるものである。スウェーデンの夫婦作家、マイ・シューヴァル＆ペール・ヴァールーの警察小説「マルティン・ベック」シリーズのような人気作もあったが、例外といってい