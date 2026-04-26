きのう（25日）午後、香川県高松市の上佐山を登山で訪れていた男性（69）が下山中に滑落し救急搬送されました。 【写真を見る】「滑落しました」下山中、約50メートルにわたり滑り落ちる69歳の男性を救急搬送登山に同行していた友人が通報 「滑落しました」と通報 警察によりますと、午後3時すぎ高松市池田町の上佐山（うわさやま）を登山で訪れていた男性（69）が滑落しました。男性は山の斜面約50メートルを