「ロマンスカーミュージアム」開館5周年を記念したナイトツアーが開催神奈川県海老名市のロマンスカーミュージアムで、開館5周年を記念したナイトツアーが2026年4月18日から19日にかけて実施されました。特別な一夜を過ごせるイベントに潜入してきました。【画像】ナイトツアーで特別に公開！これがロマンスカー「LSE」の運転台ですロマンスカーミュージアムは、小田急線の海老名駅に隣接した場所にあり、今や海老名市を代表す