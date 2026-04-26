米大リーグは２５日（日本時間２６日）、各地で行われ、カブスの鈴木誠也は敵地ロサンゼルスでのドジャース戦に５番右翼で先発出場。二回の第１打席で、先発の佐々木朗希から先制の４号ソロを放った。ドジャースの大谷翔平は１番指名打者で出場し、第１打席で４試合ぶりのヒットとなる左前打を放った。試合は、四回表を終えて３−２でカブスがリードしている。（デジタル編集部）佐々木と鈴木のこの試合、初対戦。鈴木は２ボー