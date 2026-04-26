「40歳まで実家暮らしで貯金3000万円」という状況は、老後資金の面ではすでに大きな強みを持っている状態です。 しかし、実家が築30年を超えている場合、このまま住み続けるべきか、それとも住宅を購入すべきかで悩む方は少なくありません。どちらの選択が老後資金にとって有利なのかは、単純な損得だけでなく、今後かかる費用やライフスタイルによって変わります。 この記事では、それぞれの選択肢にかかる費用やリ