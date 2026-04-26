マレーシア空軍司令官が韓国の航空機メーカー韓国航空宇宙産業（KAI）を訪問し、同国が導入を進める軽戦闘機「FA-50M」の開発・生産状況を視察した。現地で公開された写真では、初号機とみられる機体が完成状態で姿を現しており、納入が近いことを印象付けた。視察は4月中旬に行われ、司令官は組立工程やシステム統合の進捗について説明を受けるとともに、実機を前に最終確認を行った。機体には「01」の番号が記され、事実上の初号