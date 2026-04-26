ロシア第4の都市エカテリンブルクが全面侵攻後初めてドローン攻撃を受けました。一方、ウクライナ東部ドニプロではロシア軍のミサイルとドローン攻撃により60人以上が死傷しています。【映像】ドローンが直撃した高層住宅タス通信によりますと25日朝、ロシア中部の工業都市エカテリンブルク中心部にある高層住宅にドローンが直撃しました。煙を吸った1人が入院したほかは、けが人はいないということです。エカテリンブルクは