茨城県取手市の交差点付近で乗用車が横転する事故があり、周辺は一時通行止めとなりました。【映像】激しく損傷したフロント部分きのう午後2時半ごろ、取手市白山にある交差点付近で、乗用車1台が何らかの理由で横転する事故がありました。警察によりますと、横転した乗用車に軽自動車が衝突したとみられていますが、けが人はいないということです。現場は片側2車線の交通量の多い道路ですが、この事故で乗用車が道路を塞