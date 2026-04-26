◇米女子ゴルフツアーシェブロン選手権第3日（2026年4月25日米テキサス州メモリアルパーク・コース＝6811ヤード、パー72）岩井明愛（23＝Honda）と山下美夢有（24＝花王）が日本勢最上位の12位で最終ラウンドに臨む。49位から出た岩井明愛はこの日最少に並ぶ66をマークし、36位から出た山下は67で回り浮上した。ともに16位スタートの笹生優花（24＝アース製薬）と竹田麗央（23＝ヤマエグループHD）は72で回り、11位か