東京・浅草の「浅草寺」で子どもの健やかな成長を願う、毎年恒例の「泣き相撲」が開催されました。【映像】「泣き相撲」の様子（実際の映像）土俵の上で大きな泣き声をあげているのは、去年生まれた赤ちゃんです。大泣きする子もいれば、終始、楽しそうにニコニコする子もいます。市川團十郎さん「参加されるお子様たちが日本を支える未来として、より大きく育っていただく最初の泣き相撲になるように、微力ながら精一杯泣かせ