イタリアのドラマ『DOC（ドック）３ あすへのカルテ』が、6月7日からNHK総合で地上波初放送される（毎週日曜後11：00、全16回※放送日時は変更になる場合あり）。【画像】『DOC３ あすへのカルテ』場面写真本作は、優秀ながらも冷徹だった医師が、頭に銃撃を受けたことをきっかけに約12年間の記憶を失い、再び医療の現場に戻る姿を描くヒューマンドラマ。記憶を失ったことで、それまでのキャリアや人間関係もリセットされた