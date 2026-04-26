親の世話や住み心地の良さを理由に実家生活を続けながらも、将来の不安や世間体との間で葛藤を抱えるケースも少なくありません。All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、兵庫県姫路市在住・53歳男性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】回答者のプロ