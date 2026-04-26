シカゴ・カブスの鈴木誠也外野手（31）が現地時間25日、敵地でのドジャース戦に「5番・右翼」で先発出場。第1打席で4号本塁打を放った。佐々木朗希との日本人対決で豪快なアーチを描いた。2回表の一死で迎えた第1打席、カウント2-2から高め98.5マイル（約158.5キロ）のフォーシームを振り抜くと、打球速度103.8マイル（約167.0キロ）、飛距離404フィート（約123メートル）の一発が左中間スタンドに着弾。2試合ぶりの4号ソロで