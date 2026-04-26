25日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した谷沢健一氏が、同日の広島戦に先発した阪神・村上頌樹について言及した。村上は初回に坂倉将吾に適時打を浴びるなど、4回まで毎回走者を許す苦しいピッチング。5回からの3イニングは三者凡退に片づけ、7回・121球を投げ、7被安打、2奪三振、1失点という内容だった。谷沢氏は「今シーズンの村上は、なかなか点をとってくれないこともあるけども、球数も多