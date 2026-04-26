25日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した佐伯貴弘氏が、同日の巨人戦にプロ初登板・初先発するも2回2/3を投げ7失点で敗戦投手になったDeNAのドラフト4位・片山皓心について言及した。佐伯氏は片山について「球自体はすごくいい球もあるんですけど、悔しい初登板になった。その中で、球団からもらうデータ、今日の結果に対してのデータでの反省だけはやめてくれ」とお願い。「自分がマウンドで体