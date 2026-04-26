25日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した佐伯貴弘氏が、574日ぶりに一軍登板を果たしたオリックス・吉田輝星について言及した。昨年3月に右肘のトミー・ジョン手術を受けた吉田輝は、今季実戦復帰。ファームで8試合に登板して防御率0.00と結果を残し、同日に一軍昇格。同日の日本ハム戦、4−2の7回二死満塁の場面でマウンドに上がると、レイエスをわずか1球で一邪飛に仕留め、ピンチを脱した。佐